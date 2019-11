Coupe de Tunisie – Premier tour : Le SC Ben Arous et l’AS Ariana qualifiés

Le SC Ben Arous et l’AS Ariana ont assuré leur qualification pour le deuxième tour de la coupe de Tunisie de football (2019/2020), grâce à leur victoire, face respectivement au Stade Gabésien (1-0) et l’AS Gabès (3-2), lors du premier tour préliminaire reservé aux clubs de la ligue 2, disputé samedi.

Vendredi, le Sfax RS s’était qualifié aux dépens de l’ES Radès (2-0).

Le reste des rencontres auront lieu dimanche.

Samedi

A Ben Arous

SC Ben Arous – Stade Gabésien 1-0

A l’Ariana (huis clos)

AS Ariana -AS Gabès 3-2

Vendredi

A Sfax (2 Mars)

Sfax Railways Sport – ES Radès 2-0

Reste à jouer

Dimanche 10 novembre:

A Sfax (2 Mars)

SS Sfaxien – Jendouba Sport

A Béja:

Olympique Béja – AS Sbikha

A Rejiche

AS Rejiche – SA Menzel Bourguiba

A Jerba Midoun

ES Jerba – AS Marsa

A Oued Ellil

AS Oued Ellil – CO Médenine

A M’saken

CS M’saken – AS Djerba

A Lala

EGS Gafsa – AS Kasserine

A Sidi Bouzid

EO Sidi Bouzid- ES Hammam-Sousse

A Menzel Bouzelfa

CS Menzel Bouzelfa – ES Zarzis