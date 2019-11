Kais Said préside à Kairouan la célébration du Mouled

Le président de la République Kais Saied s’est rendu vendredi à Kairouan pour assister à la célébration de la fête du Mouled.

Il a visité le siège du gouvernorat où il a rencontré les habitants qui lui ont formulé leurs préoccupations d’ordre économique, social et environnemental.

Kais Saied a également rencontré un groupe de jeunes qui observent depuis des mois, un sit-in à l’entrée du gouvernorat pour réclamer leur droit à l’emploi.

Il a affirmé la légitimité des revendications et l’urgence de trouver des solutions par la conjugaison de tous les efforts. Le président de la République a tenu à souligner que la protestation est un droit légitime devant aboutir à la conception de visions concrètes pour que les jeunes soient une force de proposition.

Dans une déclaration aux médias à son arrivée à la mosquée Oqba Ibn Nafaa, le président de la République a insisté sur le souci de se pencher sur les vraies questions à savoir la garantie des attributs d’une vie digne à tous” nous en sommes capables, à la faveur de notre volonté, notre détermination ainsi que notre capital humain intarissable”.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Saied a ajouté que de réels mécanismes seront mis à la disposition des Tunisiens pour leur permettre de réaliser ce dont ils ont besoin et proposer des solutions. ” Nous ne vendons pas du rêve, nous sommes plutôt déterminés à faire participer tous les Tunisiens à la construction d’une nouvelle histoire du pays et à transformer les rêves en réalité, a-t-il soutenu.

Le président de la République a ensuite présidé la cérémonie marquant la célébration du Mouled à la Mosquée Okba Ibn Nafaa. A cette occasion, Cheikh Mohamed Habib Allani, directeur du Centre des études islamiques de Kairouan a donné une communication sur l’éducation des jeunes à la Sira (biographie) du prophète.

Saied a ensuite remis des distinctions aux lauréats du concours national de mémorisation du Hadith.

Le chef du gouvernent Youssef Chahed, des membres du gouvernement, des députés, le Mufti de la République et des représentants de partis politiques et d’organisations et d’instances nationales ainsi que des ambassadeurs de pays arabes et musulmans ont assisté à la cérémonie, en plus des citoyens, venus en grand nombre pour prendre part aux festivités.