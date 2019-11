Temps parfois nuageux avec pluies isolées sur l’extrême nord le matin puis des passages nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur Ouest puis tournant au secteur Sud assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays.

Mer agitée dans le golfe de Hammamet et très agitée à agitée ailleurs. Températures maximales comprises entre 15 et 20°C dans le Nord et les hauteurs et entre 18 et 22°c dans les autres régions.