Ali Maaloul : “Nous viendrons affronter l’Etoile pour rentrer avec les 3 points de la victoire”

L’arrière latéral international tunisien Ali Maaloul a estimé que les adversaires d’Al Ahly d’Egypte en phase de groupe de la Ligue des champions d’Afrique de football sont du même niveau et partent avec les mêmes chances de gagner le sacre africain.

Al ahly évoluera dans la même poule que l’Etoile du Sahel, Al Hilal du Soudan et Platinum du Zimbabwe, rappelle-t-on.

Le joueur tunisien a déclaré au site internet du club cairote que son équipe “est tenue de rester vigilante tout au long de la phase de groupe et de respecter ses adversaires, tout en se préparant convenablement à ces confrontations, pour relever le défi et remporter le titre”.

Evoquant le match du 29 novembre face à l’Etoile du Sahel à Radès, Maaloul a affirmé : Al Ahly est fin prêt pour affronter cette grande équipe qui je connais bien quand j’étais au CS Sfaxien”.

Revenant sur la finale retour de la Ligue des champions perdue par Al Ahly face à l’Espérance de Tunis (0-3), à Radès, Maaloul a avoué “que personne ne peut oublier cette finale, ni les évènements qui l’ont entaché. On ne peut pas nier le but encaissé en fin de première période ni la baisse de forme des joueurs en seconde période, en plus des evènements qui y sont survenus, ce qui nous a privés du titre continental”.

“Nous avons bien retenu la leçon et nous tacherons de les éviter lors des prochains matches de la phase de poule, d’autant que l’équipe affiche une grande forme et compte de très bons éléments dans les différents postes et un nouvel entraineur”, a-t-il ajouté.

Quant à sa situation au sein du club égyptien, l’ancien joueur sfaxien s’est dit fier de jouer au sein d’un grand club comme Al Ahly et de trouver le respect et le soutien de ses coéquipiers et des dirigeants du club.

“C’est pour cela je ne quitterai Al Ahly que par la grande porte, a-t-il dit en allusion aux clubs qui ont voulu s’attacher ses services.