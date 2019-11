Tunisie : La foire nationale du livre tunisien investit les prisons et les hôpitaux

Après une première édition organisée du 20 au 28 octobre 2018, la deuxième édition de la foire nationale du livre tunisien se tiendra cette année du 19 au 29 décembre 2019.

Cette manifestation est organisée par le ministère des affaires culturelles à l’initiative de l’Union des éditeurs tunisiens.

Pour cette deuxième expérience, deux soit trois gouvernorats seront des invités d’honneur de l’édition 2019, et ce, en parfaite collaboration entre le comité d’organisation du festival et les délégations régionales des affaires culturelles, selon les propos recueillis par l’agence TAP auprès du directeur exécutif de la foire Mohamed Salah Maalej.

Cette initiative vient fêter les créateurs et les intellectuels et toutes les parties concernées par le livre. Ainsi le programme prévoit des conférences qui réuniront les intervenants avec les invités de la foire et les amis du livre afin de les faire connaitre et de les rapprocher auprès du lectorat et ce, ce dans le cadre de la décentralisation culturelle.

Pour cette année, la foire sortira de la cité de la culture pour investir les prisons et les hôpitaux. Cette action qui sera menée en collaboration avec les autorités concernées, revêt une symbolique particulière pour dire que “le livre est l’ami de tous” selon l’expression de Maalej.

L’avenue Habib Bourguiba sera également de la fête en accueillant diverses activités culturelles et de l’animation, pour attirer l’attention sur la présence de la foire qui sera ouverte à la cité de la culture de 10H00 à 20H00.

Outre les quatre prix habituels (du livre créatif, du livre intellectuel, du livre destiné à l’enfant et le prix du traducteur) un cinquième prix est lancé cette année et sera réservé à “la meilleure oeuvre créative féminine portant sur les droits de l’homme et les libertés”, et ce, en vue d’encourager les femmes concernées par ce genre d’écriture.

Chaque prix décerné par le ministère des affaires culturelles est doté d’un montant de 10 mille dinars.

En ce qui concerne le nombre des éditeurs participants, Mohamed Salah Maalej a fait savoir que le comité d’organisation a reçu plus de 50 dossiers relevant que la réussite de la première édition a incité le ministère à poursuivre cette expérience et à l’enraciner dans le calendrier des manifestations culturelles permanentes.

Dans ce sens, il a été procédé à la nomination d’Imen Boukhobza en tant que directrice de la deuxième édition en remplacement de Mansour Mhenni.

Le comité d’organisation de la deuxième édition réunit le président de l’Union des éditeurs tunisiens Mohamed Salah Maalej et les éditeurs Riadh Ben Abderrazak, Samir Massoudi, Nizar Ben Saad directeur de la direction générale du livre et de la lecture publique, Hajer Chiha (trésorière), Saima Mzoughi (coordinatrice et chargée de la communication), Hajer Zahzah et Mourad Khlifa.