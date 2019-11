Mansoor Rashid Al Khater, nouveau Directeur Général de Ooredoo Tunisie

M. Mansoor Rashid Al Khater est nommé nouveau Directeur Général de Ooredoo Tunisie, à compter du 5 novembre 2019. La décision en a été prise par le conseil d’administration réuni ce mardi à Tunis sous la présidence de M. Yousuf Al-Kubaisi. Dans ses fonctions, il succède à M. Youssef El Masri dont le mandat est arrivé à terme et qui sera appelé à assumer de nouvelles fonctions au sein du Groupe Ooredoo.

Le nouveau directeur général d’Ooredoo Tunis, M. Al Khater, est titulaire d’une licence en génie mécanique de l’Université du Qatar, d’un MBA de l’Université de Hull et d’une maîtrise en gestion des urgences et des catastrophes de l’Université de Georgetown. Il aligne une forte et riche expérience de 20 ans en ingénierie et en affaires, dont 11 ans au sein de Qatar Petroleum avant de de rejoindre le groupe Ooredoo en 2009.

Depuis lors, il occupé de hautes fonctions notamment celle de directeur stratégique, puis, de directeur exécutif stratégique du groupe Ooredoo, tout en siégeant en tant que membre de son conseil d’administration.

M. Al Khater a notamment contribué à l’élaboration d’un business plan stratégique du groupe, mis en place des méthodes de suivi qui ont facilité les examens trimestriels et annuels du rendement de l’entreprise et interagi avec les principaux intervenants pour améliorer le rendement opérationnel. Jusqu’à cette nomination, il siégeait également aux conseils d’administration d’Asiacell Irak et de la Qatar Academy Al-Wakra. Il était membre du conseil d’administration d’Arabsat et du conseil d’administration de la Qatar Museums Authority.

Le conseil d’administration ainsi que le comité exécutif de Ooredoo Tunisie ont tenu à cette occasion à féliciter le directeur général sortant, M. Youssef El Massri pour l’excellent mandat de quatre ans assuré, ainsi que les projets réalisés et les réussites accomplies. Un hommage particulier lui est rendu pour son professionnalisme exemplaire et sa contribution substantielle à améliorer les performances de Ooredoo de façon significative.

Aussi, ils ont adressé leurs félicitations à son successeur, M. Mansoor Rashid Al Khater, l’assurant de leur soutien entier et lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.