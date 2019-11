Coupe arabe des clubs (OC SAFI-EST) : L’Espérance à l’épreuve d’un derby maghrébin

L’Espérance sportive de Tunis sera confrontée dimanche, au stade de la Marche verte à Salé à partir de 19h00 (herue tunisienne), l’Olympique club de Safi pour le compte des huitièmes de finale aller de la coupe Mohamed VI des clubs champions de football.

Et c’est avec un moral au beau fixe que la formation tunisienne, championne de Tunisie et d’Afrique, abordera cette rencontre, après sa dernière victoire dans le classico du championnat tunisien remporté 2-0 devant le CS Sfaxien au stade Taieb Mhiri.

Les sang et or qui ont fait montre d’une bonne condition physique et d’une excellente prestation tactique lors du dernier classico s’affiche désormais comme une formation complète dotée d’un groupe homogène qui s’est trouvé les alternatives au moment opportun.

En effet, le banc des remplaçants espérantiste est garni d’éléments opérationnels et prêts à jouer, ce qui offre des solutions toutes faites au coach Mouine Chaabani dans tous les compartiments de jeu.

Pour le match de dimanche, Chaabani devra aligner la même formation dépêchée contre le CS Sfaxien excepté l’ailier algérien Ilyes Chetti victime d’une blessure musculaire et contraint à un repos de quatre semaines.

La formation espérantiste rentrante contre l’OC Safi serait donc composée de Moez Ben Cherifia, Khalil Chammam, Abdelkader Badrane, Mohamed Ali Yaacoubi, Sameh Derbali, Bonsu Kwame, Mohamed Ali Ben Romdhane, Abderraouf Benghith, Anice Badri, Hamdou El Houni et Taha Yassine Khénissi.

S’exprimant au sujet du match, l’entraineur-adjoint de l’Espérance, Majdi Traoui estime que la rencontre du Maroc constitue un nouveau pas à franchir dans la course au titre arabe qui, rappelle-t-il, figure au premier plan des priorités du club tunisois cette année.

Pour Traoui, il s’agit d’une confrontation avec un club respectable qui a son poids dans le championnat marocain et qui comprend des joueurs de qualité notamment en milieu de terrain et en attaque.

Et l’entraineur espérantiste d’ajouter que les joueurs sont conscients de l’importance du défi et qu’ils sont appelés à rester concentrés pour éviter de tomber dans le piège de la provocation. “Nous comptons sur les joueurs d’expérience dans le groupe pour relever ce défi et revenir à Tunis avec un résultat positif”, a-t-il fait savoir.

A noter que la délégation espérantiste a quitté ce vendredi la Tunisie pour se rendre au Maroc avec un effectif de 22 joueurs: Moez Ben Cherifia, Sedki Debchi, Rai Jridi, Sameh Derbali, Iheb Mbarki, Raed Fedaa, Houcine Rabii, Khalil Chammam, Abdelkader Badrane, Chamseddine Dhaouedi, Mohamed Ali Yaacoubi, Foussiney Coulibaly, Abderraouf Benghith, Mohamed Ali Ben Romdhane, Fedi Ben Chouk, Kwame Bonsu, Mohamed Amine Meskini, Anice Badri, Ibrahim Ouattara, Hamdou El Houni, Heythem Jouini et Taha Yassine Khénissi.

De son côté, le Club olympique de Safi dont c’est la première participation à la coupe arabe des clubs champions, entend livrer une belle prestation digne de sa réputation et se montrer sous son meilleur visage devant son public. La formation marocaine s’était particulièrement illustrée face au Raja de Casablanca dans en championnat en concédant le nul.

Dans le tour précédent, l’Olympique de Safi, en ballotage défavorable avant de disputer la deuxième manche face à Al Riffa, après le match nul concédé à domicile (1-1), a su puiser dans ses derniers retranchements pour arracher une victoire salvatrice au retour (1-0), sur la pelouse du Stade Madinat Khalifa Arriyadia.

Koffi Boua, était le sauveur de l’OCS en ayant réussi à faire le nécessaire en toute fin de rencontre. L’Ivoirien sera sans doute l’une des pièces maitresses de la formation marocaine dimanche prochain.

Voici la formation probable qu’alignera, Mohamed Guisser, face à l’Espérance: Marouane Bessak, Claudio, Mohamed Mourad Naji, Mohamed Ouattara, Mehdi Khalis, Walid Sabbar, Zakaria Lahlali, Reda Zahraoui, Mohamed El Mourabit, Abdelghani Mouaoui et Koffi Boua.

Pour rappel, l’Union arabe de football (UAFA) avait désigné l’Irakien Ali Sabbah pour diriger ce derby maghrébin.