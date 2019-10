Tunisie : Plus de 2000 logements sociaux prêts à être livrés

Plus de 2000 logements sociaux sont actuellement prêts à être livrés, a indiqué le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Nourredine Salmi, dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une rencontre tenue à Tunis, à l’occasion de la journée mondiale et arabe de l’Habitat et la journée mondiale des villes.

Le ministre a, à cet égard, appelé les gouverneurs et les présidents des conseils régionaux à accélérer la publication des listes définitives des bénéficiaires de ces logements, précisant que près de cinq mille autres logements seront disponibles au titre de la période 2020/2021.

” Nous avons reçu actuellement plus de 230 mille demandes de logements sociaux “, a-t-il fait savoir, soulignant que l’objectif de son département est de mettre à la disposition des familles démunies et à revenu limité, 10 mille logements, à l’horizon 2030.

S’exprimant lors de cette rencontre, le président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers (CSNPI), Fahmi Chaâbane a appelé à la nécessité d’instaurer un taux d’intérêt préférentiel pour les crédits immobiliers par la création d’un taux directeur qui concerne spécialement le secteur immobilier appelé Taux Directeur de l’Immobilier (TMI).

Il a, également, souligné l’impératif d’appliquer une taxe ne dépassant pas 7% sur les ventes immobilières au lieu de 13% actuellement et de supprimer la TVA de 19% inscrite dans le cadre de la loi de finances de 2019.