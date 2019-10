Dream City2019 : Retour sur la 7ème édition

Depuis 2007, la manifestation culturelle mulidisciplinaire Dream City s’installe chaque deux ans au coeur de la médina de Tunis pour s’interroger sur l’avenir et l’évolution d’une ville dans un monde globalisé à travers le regard d’artistes nationaux et étrangers.

Investissant la ville, ses ruelles et ses monuments, des artistes comme le chorégraphe Ben Fury et les danseurs de ” Crossover “, ou encore l’artiste visuel Atef Maatallah et son équipe de transformation urbaine sur la place El Kachekh, ont pu développer leur travail dans la durée, sur plusieurs années, accompagné(e)s par l’équipe de l’association L’Art Rue afin de proposer des créations uniques dans une relations étroites avec le lieu, lis-t-on dans une note adressée, jeudi, aux médias par les organisateurs de Dream City.

L’édition 2019 a vu aussi le retour d’artistes qui ont pu renforcer et approfondir les étapes de leur travail montré déjà lors de Dream City 2017, à l’instar de Jozef Wouters, Boyzie Cekwana, ou Malek Gnaoui.

Les jeunes tunisiens se sont emparés de la manifestation pour présenter leur rêve et leur aspirations : dans les créations ‘IMedine’ de Serge-Aimé Coulibaly, qui mettait en scène 16 jeunes de la Médina, ou ‘Khouyoul’, présentée au 4ème Art, après une tournée en Belgique et qui réunit sur scène musiciens, danseurs et enfants dans un spectacle d’une rare sensibilité. Dans le cadre des Ateliers de la Ville Rêvée aussi, où des jeunes tunisiens ont travaillé sur un Manifeste autour des grandes questions sociétales d’aujourd’hui, accompagnés par Chaima Bouhlel, Soumaya Ben Cheikh, Adnen Al Ghali et Eric Corijn. Et la parole a circulé dans la cité dans le cadre de plusieurs autres créations et dispositifs, dont ” El Miad “, un rendez-vous journalier avec les citoyens tunisiens, autour de questions artistiques et politiques urgentes.

Tania El Khoury, Adeline Rosenstein, Thomas Bellinck, Ana Pi, et Marwa Arsanios ont partagé avec nous des projets artistiques très personnels, d’une grande force politique, en explorant des formes très diverses – l’installation sonore, le théâtre documentaire, la conférence dansée, la vidéo. Avec Matthieu Barreyre, Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub et Eric Baudelaire, nous avons présenté le travail de cinéastes singuliers et novateurs.

La danse, la fête et la musique étaient partout : au QG avec Popytirz Khey, Ratchopper, Maroua Jaziri ou Khaled Mrabet, au Presbytère Sainte-Croix avec Floy Krouchi, à la Hafsia avec Zied Zouari et Jupiter & Okwess, phénomène de Kinshasa qui a mis le feu dans ce quartier qui nous est tellement cher. Et partout dans la Médina, pendant toute une semaine, grâce à ” Transe ” d’Amir ElSaffar et ses 12 musiciens venus de toute la Tunisie et du Mali pour explorer des connections musicales aussi anciennes que contemporaines, à partir de la musique Stambeli.

La 7ème édition de Dream City en chiffres :

10 jours de festival et 2 week-ends : performance, danse, théâtre, musique, cinéma, expositions, rencontres

14 Créations contextuelles – 9 productions de L’Art Rue – 5 coproductions

33 propositions artistiques – 201 représentations – 138 représentations sold out – 29 lieux

19 900 spectateurs – 8 576 spectateurs sur les 17 œuvres payantes – 11 324 spectateurs ayant assisté aux 19 propositions gratuites

259 artistes venus de 15 pays (Tunisie, Belgique, Maroc, Burkina Faso, Afrique du Sud, USA, France, Irak, Palestine, Mali, Liban, Syrie, Italie, Brésil, Congo) et 28 villes.

131 artistes, performeurs et collaborateurs artistiques tunisiens

170 Bénévoles

270 enfants ayant participé à Kharbga City

26 ateliers, rencontres, conférences et rendez-vous autour de la programmation