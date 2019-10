Ksar Said : La fosse en pleine rue partagée sur facebook fait partie d’un chantier inachevé

La photo de la fosse en pleine rue à Ksar Said 2, partagée sur les réseaux sociaux fait partie d’un chantier inachevé du projet de protection de la zone de Ksar Said et des quartiers limitrophes, des inondations a indiqué lundi, le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et du Territoire.

” Il s’agit d’une photo des travaux de construction des dalots d’évacuation d’eaux, inachevés à cause de la présence des réseaux (gaz, électricité et eau potable), sachant que les services du ministère ont installés des panneaux pour la protection du chantier mais ils ont été arrachés par les fortes pluies enregistrées pendant la nuit de 28 octobre 2019 “, a expliqué le ministère dans un communiqué publié à Tunis.

Les travaux du projet ont commencé depuis le mois d’octobre 2019 et doivent s’achever au cours du deuxième semestre de 2020, avec au programme le réaménagement des routes, des trottoires ainsi que de l’installation de l’électrification publique et des espaces verts.

Le projet de protection des inondations de la zone de Ksar Said et des quartiers limitrophes s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la première tranche du projet de protection de Tunis Ouest, en cours d’exécution moyennant 25MD, et dont les travaux ont démarré en 2018. Les travaux devraient être repris avec l’amélioration des conditions climatiques.