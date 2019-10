Ligue 1 (6e journée) : L’Espérance remporte à Sfax le choc de la journée et l’US Monastir conserve son leadership

L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée avec la manière dans le classico de la 6e journée de la ligue 1 du fotball professionnel, qui l’a opposée ce dimanche au stade M’hiri, à l’un de ses principaux rivaux du championnat le Club sportif sfaxien.

Les ” sang et or ” qui avaient pourtant raté un penalty durant la première mi-temps par l’intermédiaire d’Anice Badri, ont finalement su négocier un déplacement qui s’annonçait périlleux pour s’imposer 0-2 grâce à un doublé de Badri (44′ et 74′) et se hisser à la 2e place du classement (12 pts) avec deux matches en moins.

Les sfaxiens, incapable de percer la défense espérantistes et de stopper sa déferlante en attaque, essuient, quant à eux, leur 2e défaite de la saison sur leur terrain, mais parviennent à conserver leur 3e place à égalité de points avec l’Esperance et l’US Ben Guerdane.

L’autre grande affiche de la journée opposait à Sousse, l’Etoile du Sahel au CA Bizertin. Et à la surprise générale, les étoilées s’inclinent à domicile après trois victoires d’affilée aux dépens des cabistes (1-2) qui réalisent enfin une belle victoire après deux défaites consécutives.

L’Etoile se retrouve ainsi 7e à égalité de points avec son adversaire du jour.

De son côté, le Club Africain, club dans tourmente depuis quelque temps, a réalisé la bonne opération de battre la JS Kairouanaise (2-0) grâce au doublé de Bassirou Compaoré (56′ et 58′). Grâce à ce cinquième de la saion, les clubistes garderont un bon moral pour le reste du parcours et confortent leur place en milieu de tableau (6e, 9pts).

Les aghlabides qui n’avaient pas droit à l’erreur après les deux défaites précédentes, butent finalement sur un CA en forme et demeurent en bas du tableau (12e, 3pts).

Dans la banlieue sud, le Club sportif d’Hammam-Lif a raté l’occasion devant son public et sur sa pelouse de gagner quelques places au classement en concédant le nul (1-1) avec l’actuel leader, l’US Monastir.

La “Hamhamma” a pourtant ouvert la marque dès la 24′ par Marcelain Kopkou, avant de fléchir et que Mohamed Ramadhane Makkari n’en décide autrement en inscrivant le but égalisateur en faveur des visiteurs à la 64′.

L’US Monastir surplombe toujours le classement avec 14 points, tandis que le CSH-Lif perd deux places et se retrouve 10e avec 5 points au compteur.

Dans une confrontation nord-sud, le Stade tunisien est parvenu à aligner trois victoires de suite face à l’US Tataouine (2-0).

Ce dernier club n’arrivent décidemment pas encore à digérer la lourde défaite essuyée lors de la dernière journée face à l’Espérance ST, et s’incline pour son deuxième match à domicile.

A la faveur de sa victoire, le Stade tunisien occupe désormais seul la 5e place avec 10 points tandis que l’US Tataouine est toujours avant-dernier avec un point.

A la chebba, le CS Chebbien a infligé sa 5e défaite à l’ES Métlaoui (2-0) et le contraint à conserver son statut de lanterne rouge. Les chebbiens qui étaient en quête de leur 2e succès de la saison n’ont pas eu de difficultés à s’imposer devant leur public et sur leur terrain qui a vu naitre la belle épopée de l’accession. Le CS Chebba se retrouve dans le ventre mou du tableau avec 7 points.

La dernière affiche de la journée a vu, l’Union sportive de Ben Guerdane réaliser sa 4e victoire de la saison aux dépens du nouveau promu l’AS Soliman (2-1) grâce à un doublé de Melo Dos Santos (SP) 56′ et 61′.

L’AS Soliman d’habitude accrocheur, avait réduit le score vers la fin de la 2e mi-temps (86′) par l’intermédiaire de Khemaies Maaouani, mais les locaux ont résisté et s’octroient les points de la victoire qui leur permettent de rester dans le peloton de tête (4e, 12points).

L’AS Soliman se retrouve 11e avec un compteur points bloqué depuis trois journées.