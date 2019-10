Tunisie : L’UGTT appelle à la reprise des négociations sociales dans le secteur privé

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé jeudi à la reprise des négociations sociales dans le secteur privé et à entamer des négociations en révisant les accords conjoints “dans un esprit de responsabilité, en mettant en œuvre les engagements pris et l’engagement en faveur du dialogue social”.

Dans une déclaration publiée après la réunion de son bureau exécutif élargi, il a appelé le gouvernement à activer les accords conclus dans un certain nombre de secteurs et à mettre en œuvre ses engagements envers le partenaire social afin de “respecter la crédibilité des négociations et de maintenir la stabilité sociale”.

D’autre part, l’Union générale tunisienne du travail a estimé que la politique de création de richesse, de valorisation du travail, ainsi que la clarté des programmes économiques et sociaux et la mise en place d’une approche de développement juste, durable et intégrée, “constituent le véritable moyen de sortir de la crise qui a plongé le pays depuis un certain temps”. L’UGTT estime que les solutions de “rafistolage”, aux dépens des salariés “ne peuvent qu’exacerber la crise et créer des climats sociaux tendus”.

L’Union a réitéré son rejet de toutes les formes de travail précaire, y compris la formule des mécanismes et des chantiers après la révolution et les formules fragiles adoptées dans le secteur de la fonction publique par le biais de postes contractuels, de compensations et de contrats de travail temporaire, “des formes dégradantes de la dignité contraires à la loi”. Elle a appelé de manière urgente au règlement de la situation des fonctionnaires, suppléants et contractuels.

D’autre part, la centrale syndicale a encouragé toutes les initiatives de jeunes visant à diffuser différentes campagnes de citoyenneté, telles que celles visant à faire pression sur le coût de la vie élevé et lutter contre les prix élevés ou les campagnes pour l’hygiène, recommandant de les transformer en “une culture permanente profondément enracinée loin de toute instrumentalisation ou dépréciation”.