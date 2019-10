Tunisie : Kalb Tounes “soutient toutes les initiatives qui servent l’intérêt général” (Nabil Karoui)

Nabil Karoui, président du parti Kalb Tounès, a déclaré que son parti soutenait le chef de l’Etat et toutes les initiatives au service de l’intérêt général, au terme d’un entretien vendredi après-midi avec le président de la république, Kaïs Saïed, indique un communiqué de la présidence.

Karoui a exprimé l’espoir que le mandat présidentiel sera un succès au plan économique et social, et qu’un nouveau gouvernement largement soutenu politiquement sera rapidement formé pour faire face aux défis de la prochaine phase, tout en réitérant ses félicitations au chef de l’Etat.

Pour sa part, le président de la république a souligné la nécessité pour toutes les parties de faire prévaloir l’intérêt national et d’accélérer la formation d’un nouveau gouvernement axé sur la recherche de solutions aux problèmes économiques et sociaux brûlants, et de répondre aux espoirs de la population dans l’emploi et la dignité nationale, loin de toute forme de quota de parti, et dans le plein respect des dispositions de la Constitution, ajoute le communiqué.