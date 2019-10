Mehrez Bousayane annonce la création du comité “Equipe olympique Tokyo 2020 – Paris 2024”

Le président du Comité national olympique tunisien (CNOT), Mehrez Boussayane, a annoncé la création du comité “Equipe olympique Tokyo 2020 – Paris 2024”, présidé par Habib Hadj Gouider, président de la Banque nationale de l’agriculture, l’un des principaux partenaires du CNOT.

Bousayenen a indiqué lors d’une conférence de presse tenue vendredi matin dans la capitale qu’au “vu du refus du le ministère de la Jeunesse et des Sports d’activer le comité mixte entre le ministère et le CNOT pour la préparation olympique et la conviction du Comité olympique de l’arrêt de la coopération entre les deux parties depuis un certain temps, le Comité olympique s’est attelé à la recherche d’un nouveau moyen de bien préparer les Jeux olympiques de 2020 par la création du comité “Equipe olympique Tokyo 2020 – Paris 2024″ pour aider les athlètes tunisiens à se préparer au mieux pour les deux prochains jeux”.

Il a ajouté dans le même contexte que la formation du comité était conforme à ce qui est en vigueur au Comité international olympique en ce qui concerne l’établissement d’un partenariat effectif entre la structure olympique et les sponsors et leur participation aux centres de décision, notant qu’Habib Haj Gouider a été nommé à la tête de ce comité pour son “expérience dans le domaine du sport et le plus qu’il peut apporter”.

Le dirigeant du CNOT a également souligné les grandes difficultés rencontrées par les fédérations sportives à tous les niveaux, technique et physique, médical et social, citant à cet égard les circonstances difficiles vécues par la jeune haltérophile qui promet Ghofran Belkheir, soulignant la nécessité d’unir les efforts de l’autorité de tutelle et du comité olympique pour fournir les meilleures conditions de préparation pour l’élite nationale.

Habib Haj Gouider, président de l’équipe olympique Tokyo 2020 – Paris 2024, a salué de son côté l’initiative du Comité national olympique tunisien de créer ce comité malgré la date proche des Jeux de Tokyo, notant que son acceptation de la proposition du Comité olympique est “une reconnaissance pour le domaine sportif” où il a travaillé des années durant.

Il a souligné qu’il importait d’élaborer une stratégie claire, de rechercher de nouvelles sources de financement afin d’élever le sport tunisien au haut niveau international, soulignant la nécessité pour tous les acteurs du sport de s’unir afin de surmonter toutes les difficultés auxquelles le secteur du sport est confronté.

Gouider a mis l’accent à cet égard sur la responsabilité sociale de l’institution financière à travers son soutien à l’activité sportive.

Au cours de la conférence de presse, les athlètes ciblés par le soutien du comité et les subventions allouées par le Comité olympique aux fédérations sportives pour la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été passés en revue.

Jusqu’à présent, 10 athlètes tunisiens ont obtenu leur qualification pour les Jeux Olympiques, dans l’attente des résultats des autres tournois de qualification dans les prochains mois.

Voici la liste des athlètes qualifiés:

Abdessalam Layouni (800 m), Guillane El Khatali (1 000 m), Khawla Sassi – Atef Ben Ismail (de Kanoye-Kayak 500 m), Mohamed Ali Mrabet (Kanoye-kayak 1 000 m), Khadija Krimi – Nour El Houda Tayeb (aviron), Ahmed Hafnaoui (800 m nage libre, Mohammed Hammad (tir à l’arc) et Rehab Al-Walid (tir à l’arc).

La conférence de presse s’est déroulée en présence des membres du bureau exécutif du Comité national olympique tunisien, de certains présidents de fédérations sportives et de l’ancien champion olympique Mohammed Gammoudi.