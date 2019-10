Le président polonais, Andrzej Duda, félicite Kaïs Saïed

Le Président de la République de Pologne, Andrzej Duda, a adressé une lettre de félicitation au président élu, Kaïs Saïed, après avoir prêté serment au sein de l’assemblée des représentants du peuple, mercredi 23 octobre 2019.

Excellence, Monsieur le Président,

Suite à votre prestation de serment en tant que Président de la République tunisienne, je voudrais vous féliciter et vous souhaiter la pleine réussite dans l’exercice de cette honorable mission.

Je suis convaincu qu’une grande confiance que la société tunisienne vous a démontrée est une base solide pour la réalisation de vos projets des reformes de l’Etat. Je ne doute pas que la Tunisie restera, pour les pays dans la région, un exemple de la reforme efficace de l’Etat.

C’est avec une véritable satisfaction que je constate le développement des relations traditionnellement amicales et mutuellement bénéfiques entre la République de Pologne et la République tunisienne. C’est ma conviction qu’avec votre appui et engagement personnel, Monsieur le Président, la coopération entre nos deux pays s’intensifiera.

En saisissant cette occasion, je renouvelle la disponibilité de la République de Pologne à renforcer le dialogue bilatéral dans la matière politique, économique, culturelle et scientifique pour le bien de nos pays et peuples amis.

Je me permets de réitérer mes souhaits des succès et de la persévérance dans l’exécution de la fonction du chef d’Etat au profit de la Tunisie et tous ses citoyens.

Avec mes salutations dévouées,

/-/ Andrzej Duda

Président de la République de Pologne