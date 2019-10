Journée des Nations Unies : Jhinaoui expose les priorités de la Tunisie en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité

“La diplomatie tunisienne est profondément consciente que l’ONU reste le meilleur outil de la communauté internationale pour faire face aux conflits en cours dans différents endroits du monde et pour trouver des solutions pacifiques”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

“La Tunisie tient toujours à la légitimité internationale et au respect du droit international”, a-t-il soutenu lors de son intervention, jeudi, dans le cadre du séminaire organisée par l’Association Tunisienne pour les Nations Unies à l’occasion de la célébration de la “Journée des Nations Unies”.

Jhinaoui a souligné que la Tunisie valorise le rôle essentiel de l’ONU en tant que plateforme élémentaire de travail commun, de coordination et de concertation.

“La Tunisie a œuvré depuis son indépendance à consolider l’organisation onusienne et à consacrer le pluralisme, le dialogue et la solidarité entre les peuples et les nations, sans compter sa participation effective au sein des différentes structures onusiennes et ses agences spécialisées”, a-t-il relevé.

Le ministre des Affaires étrangères a tenu, également, à rappeler les réussites des Nations Unies en matière de lutte contre la pauvreté notamment à travers l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, dont la concrétisation constitue un engagement commun de toutes les nations.

Il a, aussi, mis l’accent sur le fait que les succès et les progrès accomplis par l’organisation onusienne ne peuvent minimiser l’importance des défis à relever pour l’ONU et la communauté internationale, notamment au vu des conflits en cours dans les régions arabes et africaines et la propagation du fléau du terrorisme.

Jhinaoui a fait observer que la célébration de cette journée des Nations Unies intervient au moment où la Tunisie s’apprête à occuper un siège comme membre non-permanent au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, pour la 4ème fois de son histoire.

“Nous sommes persuadés que notre pays, de par sa vision, les orientations et principes qui marquent sa politique étrangère saura apporter une contribution concrète aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales”, a estimé Jhinaoui.

Il a fait savoir, dans ce sens, que la Tunisie s’est fixée comme priorités pour son mandat au Conseil de sécurité la promotion du rôle du Conseil dans la prévention des conflits et la diplomatie préventive, ainsi que l’action avant le déclenchement des conflits à travers le traitement de leurs causes sous-jacentes.

La Tunisie s’est, également, fixée comme priorité le renforcement de la vocation du Conseil de sécurité en matière de règlement pacifique des différends, en cas de conflit déclaré, en coordination avec les organisations régionales, qui, comme le prévoit la Charte des Nations Unies, doivent apporter leur assistance à cet égard.

La célébration de la journée des Nations Unies a été organisée par l’Association Tunisienne des Nations Unies avec la coopération de la Fondation Hanns Seidel et de la Faculté des Sciences juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, en présence du coordinateur Résident des Nations Unies à Tunis, Diego Zorrilla, et d’académiciens et diplomates et des membres du corps diplomatiques agréées en Tunisie.