Football – Coupe de Tunisie (1er tour préliminaire) : Résultat du tirage au sort

Le tirage au sort du premier tour préliminaire de la coupe de Tunisie seniors hommes (2019-2020), effectué jeudi au siège de la fédération tunisienne de football, a donné lieu aux confrontations suivantes :

C.Sidi Bouzid – ES Hammam-Sousse

CS Menzel Bouzelfa – ES Zarzis

O. Béja – AS Sebikha

ES Rejiche – SA Menzel Bourguiba

ES Jerba – AS Marsa

AS Oued Ellil – CO Médenine

CS Msaken – AS Djerba

Sfax RS – ES Radès

SC Ben Arous – S.Gabésien

AS Ariana -AS Gabès

EGS Gafsa – AS Kasserine

SS Sfaxien – Jendouba Sport

Les matches auront lieu les 9 et 10 novembre prochain.