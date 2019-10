JMC 2019 : Le Tanit d’Or pour le Cameroun, la Tunisie se taille la part du lion

Le Tanit d’Or des Journées musicales de Carthage (JMC) 2019 est revenu à la Camerounaise Lornoar pour son projet “100% Lornoar” alors que la Tunisie se taille la part du lion en remportant huit prix dont deux Tanits.

Un palmarès de 11 distinctions a été annoncé, jeudi soir, au théâtre de l’opéra à la cité de la Culture, au cours de la cérémonie de clôture de cette édition 2019 organisée du 11 au 18 octobre, dans divers lieux de la Capitale tunisienne.

Le Tanit d’Argent de la Compétition officielle est revenu à “Aleph”, un projet représentant la Tunisie, France et la Belgique alors que le Tanit de Bronze est décerné au Palestinien Faraj Suleimane.

La Tunisie a également eu le Tanit d’Or de la Compétition Maalouf qui a été décerné à la Troupe du Malouf et du patrimoine musicien, sous la direction de Mohamed Ali Ben Cheikh.

Le palmarès récompense des artistes porteurs de projets, en groupe ou en solo, qui concourraient parmi 13 projets en Compétition, officielle et parallèle. Les gagnants se sont vu remettre les Tanits des JMC et autres distinctions offertes par des institutions publiques et privées.

Voici la liste complète des projets lauréats,- avec mention du nom du prix, du projet, de l’artiste ou du groupe et le pays d’origine:

Tanit d’Or “100% Lornoar” de Lornoar (Cameroun)

Tanit d’Argent

“Aleph” (Tunisie, France, Belgique)

Tanit de Bronze

Faraj Suleimane (Palestine)

Tanit d’Or Compétition Maalouf

Troupe du Malouf et du patrimoine musicien sous la direction de Mohamed Ali Ben Cheikh

Mention spéciale du jury officiel

“Tolonzo” de Kanazoé Orchestra (France, Burkina Faso)

Prix Dar Eyquem

“Sound (e)scape” de Ghassen Fendri (Tunisie, France)

“Aleph Quintet” (Tunisie,France, Belgique)

Prix Fondation Maison de la Tunisie

“Yufa” de Nasreddine Chébéli (Tunisie)

“Zay” de Sabrine Janhani (Tunisie)

“Dendri mouvement act1” de Mohamed Khachnaoui (Tunisie)

Prix OTDAV (Organisation tunisienne des droits d’auteur et des droits voisins)

“Gultrah sound system” de Halim Yousfi (Tunisie)

Prix Professionnel, Tournée Région MENA

“Gultrah sound system” de Halim Yousfi (Tunisie)

Prix 360 Musique, IFT Institut Français de Tunisie

“Zay” de Sabrine Janhani ( Tunisie)

Prix TV5 Monde, Jeunes Talents Maghreb

“El Walleda” de Lobna Noomen & Mahdi Chakroun ( Tunisie)