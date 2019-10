CAN-2021 (Elim.) : La sélection juniors de nouveau en stage

La sélection tunisienne juniors de football (natifs 2001) entamera lundi un nouveau stage de préparation en prévision des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Ce stage qui se poursuivra jusqu’à jeudi 24 octobre, se déroulera au stade annexe d’El Menzah et au stade Bsiri de Bizerte et sera ponctué par deux matches amicaux face aux équipes du CA Bizertin et de VS Menzel Abderrahmane.

Voici la liste des joueurs retenus par l’entraineur Maher Kanzari :

Espérance de Tunis : Samer Marouani, Zied Berrima, Farouk Mimouni, Mouhib Selmi

Etoile du Sahel : Ahmed Slimane, Mohamed Amine Hlel, Aziz Ben Abdallah, Nader Dabbouba

C.Africain : Mohamed Amine Zaghada, Rayane Gharbi, Chiheb Labidi, Oussama Hanzouli, Aziz Guesmi, Dawser Ben Yahmed, Ahmed Laabidi

CS Sfaxien : Alaa Garram, Abdallah Amri, Bechir Ghariani

US Monastir : Adem Grichi

US Ben Guerdane : Chawki Ben Khedher

S. Tunisien : Seif Belhedi

AS Marsa : Othmane Karoui, Youssef Chattaoui

Jendouba Sport: Ibrahim Ferchichi

CO Médenine : Mouhib Chammakhi