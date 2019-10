Tunisie : L’UGTT fustige “la diabolisation des médias”

L’Union générale Tunisienne du Travail (UGTT) a fustigé ” les propos d’insulte et de menace proférées contre les journalistes” et dénoncé “la diabolisation des médias” dans un communiqué publié vendredi, par son bureau exécutif.

L’UGTT a également dénoncé, ce qu’elle qualifie “d’agression verbale et de diffusion de fausses informations à l’encontre des syndicalistes dans une lache tentative de destabiliser la centrale syndicale”.

Par ailleurs, l’UGTT a félicité le président élu Kais Said, vainqueur du second tour de l’élection présidentielle anticipée, lui souhaitant la réussite dans sa mission.

La centrale syndicale a remercié les électeurs, électrices et l’Instance supérieure indépendante pour les élections(ISIE) et ses agents, pour la réussite des élections législatives et des deux tours de l’élection présidentielle anticipée.

L’UGTT a rendu hommage aux observateurs et syndicalistes ayant assuré le contrôle et le suivi des élections, louant les efforts déployés par les forces de sécurité et de l’armée dans le processus électoral.

La centrale syndicale a salué l’appel du président de l’ARP par intérim, Abdelfateh Mourou, à la tenue d’une pleinière, le mercredi 23 octobre 2019 pour la prestation de serment du nouveau président de la République, Kaïs Saïed.