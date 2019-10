Festival Culturel International de Musique Symphonique 2019 : Carthage Symphony Orchestra le 16 octobre à l’Opéra d’Alger

L’Orchestre symphonique de Carthage, Carthage Symphony Orchestra (CSO), dirigé par le maestro Hafedh Makni, se produira dans le cadre de la 11e édition du Festival Culturel International de Musique Symphonique organisé du 12 au 17 Octobre 2019 à l’Opéra d’Alger “Boualem-Bessaïh”.

Le spectacle du CSO est prévu mercredi 16 octobre courant avec la participation de Hichem Makni, Rached Ben Abdelkader, Majdi Ali et Naouel Ben Ali Makni (Violon), Sofiane Ben Khalifa et Dorra El Bach (Alto), Makni Wassim et Mohamed Majdi Bahloul (Violoncelle), Nenov Nicolai (Contrebasse), Mourad Gaaloul (Luth) et Amira Knani (Piano). Composé de 36 musiciens permanents et plus de 120 choristes, le Carthage Symphony Orchestra propose souvent des œuvres du répertoire international, symphonique et lyrique, mais aussi de nouvelles créations de compositeurs tunisiens.

Dans la même soirée du 16 octobre seront donnés à l’Opéra d’Alger, deux autres spectacles, d’Allemagne et de Syrie.

Le concert inaugural de cette édition 2019 a été donné, samedi, par l’Orchestre de l’opéra d’Alger et la Chorale “Ranime” sous la direction du jeune maestro Lotfi Saidi. L’Egypte est l’invité d’honneur de cette édition, à travers un spectacle donné, dimanche, par l’Orchestre symphonique du Caire sous la direction du mastro Ahmed El Saedi.

Pour cette édition, des ensembles de dix-sept pays sont invités à donner des performances. Il représentent l’Allemagne, l’Algérie, l’Autriche, la Chine, la Corée du Sud, l’Egypte, la France, l’Italie, le Japon, la Russie, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchéquie, la Turquie, la Tunisie et l’Ukraine.