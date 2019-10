Tunisie – Cameroun : Forfait de trois nouveaux joueurs camerounais

Trois nouveaux joueurs des Lions Indomptables ont déclaré forfait pour le match amical Tunisie-Cameroun, samedi soir à Radès, rapporte la presse camerounaise.

Après les forfaits de Tristan Dingomé (Reims) et de Stéphane Bahoken (Angers) et l’absence de Jean-Pierre Nsamé (Young Boys), le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Antonio Conceiçao, doit se passer de trois autres joueurs pour ce test amical.

Selon la fédération camerounaise, Moumi Ngameleu (Young Boys), Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG), se ressentant aux côtes et Gaetan Bong (Brighton), blessé aux adducteurs, ont quitté le rassemblement. Désormais le staff technique camerounais dispose de 20 joueurs.

Pour pallier à ces absences, la Fecafoot avait rappelé en renfort l’ailier gauche Paul-Georges Ntep (Kayserispor, Turquie), le milieu de terrain Edgar Salli (Sepsi Sfântu Gheorghe, Roumanie) et le défenseur Felix Eboa Eboa (En Avant Guingamp, Ligue 2 France), au même titre que le binational et défenseur central Harold Moukoudi (Saint-Etienne), sélectionné pour la première fois.

Conceiçao et ses adjoints François Omam Biyik, Alves Rolao Baltazar et Jacques Songo’o, officiellement installés début octobre 2019 se sont fixés deux principaux objectifs : remporter la CAN 2021 et se qualifier pour la coupe du monde 2022.