Présidentielle 2019 : Les Tunisiens aux urnes pour le 2e tour le 13 octobre prochain

Le 2e tour de l’élection présidentielle anticipée aura lieu le 13 octobre prochain. Aucun des 26 candidats qui s’étaient lancés dans la course à la présidence au premier tour, le 15 octobre dernier, n’a obtenu la majorité absolue 50+1% des voix.

Selon les résultats préliminaires annoncés le 17 septembre dernier par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), le candidat indépendant Kaïs Saïed est arrivé en tête du premier tour du scrutin avec 18,4% des voix. Le candidat du parti “Au cœur de la Tunisie”, Nabil Karoui, est arrivé 2e avec 15,6%. Les deux candidats s’affronteront donc au second tour.

La campagne électorale relative au 2e tour de l’échéance présidentielle a démarré le 3 octobre courant pour se poursuivre jusqu’au 11 octobre. Le silence électoral aura lieu le 12 octobre et le jour du scrutin est prévu le 13 octobre à l’intérieur du pays, et les 11, 12 et 13 octobre à l’étranger. Le démarrage de la campagne présidentielle a coïncidé avec les derniers jours de la campagne pour les législatives qui s’est achevée le 4 octobre dernier. Elle avait débuté le 14 septembre 2019.

L’ISIE a annoncé, mercredi soir, les résultats préliminaires des élections législatives qui se sont déroulées le 6 octobre 2019.

En détention depuis le 23 août dernier pour soupçon de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, le candidat Nabil Karoui a été libéré mercredi soir. Son incarcération a suscité une polémique sur l’application du principe de l’égalité des chances entre les candidats. La Cour de cassation a ordonné hier la libération immédiate de Nabil Karoui ainsi que l’annulation de la décision de la chambre d’accusation près la Cour d’appel laquelle avait, le 2 octobre, refusé la remise en liberté de Nabil Karoui et considéré “la procédure nulle et non avenue”. La demande de libération de Nabil Karoui, présentée par ses avocats, a été rejetée à trois reprises.

En réaction à l’incarcération de Nabil Karoui, le candidat Kaïs Saïed a annoncé, samedi dernier, sa décision de ne pas mener une campagne électorale pour des raisons morales et pour lever toute ambiguïté concernant la question de l’égalité des chances entre les candidats du 2e tour.

Le Collectif de défense de Karoui a intenté mardi 8 octobre un procès auprès du Tribunal administratif pour reporter la date du second tour de la présidentielle.

Sur la demande du report de cette échéance électorale, le président de l’ISIE, Nabil Baffoun, avait déjà affirmé, le 2 octobre, que le processus électoral est lancé, d’où l’impossibilité de revoir la date du scrutin. La date du 2e tour étant liée aux délais constitutionnels qui prévoient l’organisation de la présidentielle anticipée dans un délai ne dépassant pas 3 mois de la prestation de serment du président de la République par intérim et sa prise de fonction, le 25 juillet dernier.

Le président Béji Caïd Essebsi est décédé, jeudi 25 juillet 2019, jour de la fête de la République, à l’âge de 92 ans.