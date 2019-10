Kébili-Présidentielle : poursuite de la campagne de Nabil Karoui

Des partisans de Nabil Karoui, candidat au deuxième tour de l’élection présidentielle, prévue le 13 octobre, ont visité le gouvernorat de Kébili dans le cadre de la campagne électorale de leur candidat.

Ils ont distribué des tracts électoraux et entré en contacts avec les habitants dans les régions de Bazma, Errahmet, Jemna, Kilouamen, Barghouthia, Ghlissia, Blidet et Beni Mohamed pour présenter le programme électoral de leur candidat, a souligné Ali Chahbeni, porte parole du parti Qalb Tounes.

Parmi les points du programme électoral du président de Qalb Tounes figurent l’application de la constitution, l’installation des institutions, la consécration de l’Etat de justice et des libertés générales.

Le programme vise, également, la lutte contre la pauvreté et la marginalisation, la réduction du chômage, à travers la mise en place d’un pacte social contre la pauvreté et l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen, en plus du soutien les droits de la femme, de la famille et l’amélioration des conditions de vie.

Il s’agit aussi d’oeuvrer pour le renforcement de l’économie et le développement des secteurs stratégiques ainsi que l’incitation à l’investissement dans l’économie du savoir.