Le ministère de l’enseignement supérieur organise la troisième édition de la fête de la science

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise en collaboration avec la cité des sciences à Tunis et le palais des sciences de Monastir ainsi qu’avec des organisations de la société civile, la troisième édition de la fête de la science qui aura lieu les 30 et 31 octobre 2019, indique un communiqué rendu public mercredi.

A cette occasion, la Cité des Sciences à Tunis, le Palais des Sciences de Monastir et le Village des Sciences de Tataouine ouvriront leurs portes au public gratuitement.

Cette manifestation vise la sensibilisation du grand public à la culture scientifique, la valorisation du travail de la communauté scientifique, la stimulation de la curiosité pour la science chez les jeunes et de leur intérêt à l’égard des carrières scientifiques, la découverte du travail des scientifiques et des métiers issus de la recherche, l’accès à une information scientifique de qualité, le partage du savoir et les échanges entre les chercheurs et les citoyens dans une ambiance de fête.

Le Ministère lance un appel à participation à la “Fête de la science” auprès des différentes structures d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et des associations, qui sont invitées à soumettre leurs programmes de participation sous forme de journées portes ouvertes, de laboratoires de recherche ou d’enseignement, d’ateliers, d’expériences, d’expositions, de conférences de vulgarisation scientifique ou de débats scientifiques sur le site web de l’événement : fetedelascience.tn et ce avant le 15 octobre 2019.

Le ministère appelle, également, tous les citoyens à participer activement à toutes les activités et manifestations organisées à l’occasion.