La Pologne fête son 60è anniversaire des relations diplomatiques avec la Tunisie à l’Acropolium de Carthage

Dans le cadre de l’Octobre Musicale de Carthage, l’Ambassade de la République de Pologne à Tunis fête le 60è anniversaire des relations diplomatiques avec la Tunisie en organisant un concert à l’Acropolium de Carthage, dimanche 13 octobre 2019 à 20h avec Anna Budzyńska et Laura Sobolewska.

Anna Budzyńska

Chanteuse d’opéra, spécialiste en musique baroque et musique contemporaine, fondatrice et soliste du groupe baroque Toccante, du groupe Respiro d’Are, de l’ensemble del Passato, Cantus Primus du groupe des solistes Artis Sonus, doctorante à l’Académie de Musique de Poznań, soliste du Théâtre Musical de Poznań, Présidente de la Fondation du Monde des Possibilités. Elle donne des concerts en tant que soliste de concert et d’opéra en Pologne et à l’étranger.

En Pologne elle participe aux festivals tels que Dramma Per Musica à Varsovie, Festival de musique polonaise à Cracovie, Festival de Musique de Haendel.

Elle coopère avec l’orchestre baroque de Poznań et l’orchestre dell’Arcadia.

Elle a réalisé de nombreux enregistrements CD.

Laura Sobolewska

Elle a obtenu son diplôme avec distinction de piano sous la direction du professeur Waldemar Andrzejewski à l’Académie de Musique Ignacy Jan Paderewski à Poznań, devenue professeur agrégée en art depuis 2013 à l’Académie de Musique de Poznań. Elle est lauréate des Concours de piano nationaux et internationaux ; entre autres XXVIIème du Concours des bourses artistiques du Fréderic Chopin à Varsovie, du Concours International de piano Ragus – Ibla Grand Priza en Sicile.

Elle exerce des activités artistiques en Pologne et à l’étranger (Allemagne, France, Espagne, Italie, Belgique, Lettonie, Slovaquie, Bulgarie, Russie, Chine).

Programme du concert :

