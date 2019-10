Tunisie – Alerte météo : Pluies temporairement orageuses et localement importantes dans ces régions

A partir de ce lundi, la situation météorologique sera marquée par des pluies temporairement orageuses sur le nord qui intéresseront progressivement le centre et le Sud-Est. Les quantités de pluies seront comprises généralement entre 40 et 60 mm, avertit l’Institut National de Météorologie.

Ces pluies seront localement importantes, leur cumul journalier peut atteindre 80 mm en particulier dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Bizerte, Le Grand- Tunis et Nabeul avec des coups de foudre et des chutes de grêle par endroits.

Des chutes de grêle et des coups de foudre seront observés par endroits, a indiqué à la TAP, Hamza Saad, ingénieur à l’INM, précisant que les températures enregistreront une baisse sensible, les maximales seront comprises entre 19 et 24°c sur le nord et les hauteurs, entre 26 et 30°C sur le reste du pays et atteindront 33°C sur le sud.

Ce temps pluvio-orageux persistera sur la plupart des régions durant les journées du mardi 08 et mercredi 09 Octobre 2019 avec des pluies temporairement intenses et localement importantes surtout sur les régions Est. Des vents fort dépassant temporairement en rafale 80 km/h sous orages seront enregistrés.

Les températures connaîtront une légère hausse à partir de mercredi, selon Saad.