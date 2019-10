Tunisie : Session de formation dans le domaine de la bonne gouvernance

L’académie internationale de la bonne gouvernance relevant de l’école nationale d’administration (ENA) organise une session de formation dans le domaine de la bonne gouvernance à partir du mois de décembre prochain, jusqu’au mois de juin 2020.

Au programme de cette session de formation figurent des conférences, des rencontres, des ateliers de travail et des visites sur terrain, au siège de l’école nationale d’administration.

Les ministères et structures concernées par le thème de cette formation proposeront deux candidats (obligatoirement une femme et un homme) alors que la commission scientifique de l’académie fixera ultérieurement la liste définitive des participants à cette session sur la base de la parité et du respect des critères des choix adoptés.

A noter que l’académie internationale de la bonne gouvernance a été créée en 2014 au sein de l’ENA, dans le cadre d’un partenariat avec l’agence de coopération allemande (GTZ) en vue de renforcer les compétences dans le domaine de la bonne gouvernance.

Cette session de formation sera animée par des experts dans les secteurs public et privé ainsi que la société civile et des cadres administratifs et universitaires de Tunisie et de étranger.