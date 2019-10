Et si Nabil Karoui n’était pas le seul client de Dickens & Madison Inc?

Sans présenter de preuves, ni de documents, Sharan Grewal affirme Karoui n’est pas le seul client de Dickens & Madison Inc.

Il ajoute que les choses vont mal en Tunisie suite à la découverte d’une nouvelle information concernant Nabil Karoui qui a signé un contrat avec Ari Ben-Menashe, gérant de la société canadienne, Dickens & Madison Inc.

Selon Grewal, Karoui n’est pas le seul à avoir signé un contrat avec A. Ben Menashe. Khalifa Hafter aurait à son tour demandé les services de la même société.

It gets worse. The head of the lobbying firm, Ari Ben-Menashe, is “a former Israeli intelligence operative and arms dealer” who has previously signed contracts with Libyan strongman Khalifa Hifter and Sudan’s transitional military council.

— Sharan Grewal (@sh_grewal) October 2, 2019