Le 1er Festival national du théâtre tunisien continue son périple

Après son démarrage à partir de la ville du Kef, la première édition du Festival national du théâtre tunisien, baptisée session Moncef Soussi, continue son périple dans les différentes régions du pays.

Cette édition inaugurale est organisée du 20 septembre au 16 novembre 2019 dans les 24 gouvernorats du pays.

Au programme de ce festival, placé sous la direction de Mohamed Messaoud Idriss, plus de 200 représentations théâtrales regroupant des pièces professionnelles et amateurs destinées aux enfants et aux adultes.

Après Le Kef, Sidi Bouzid, Béja et Kairouan, la nouvelle escale traverse les villes de Mahdia (du 1er au 05 octobre), Zaghouan (30 septembre-04 octobre) et Gafsa (30 septembre-4 octobre).

Le festival offre à voir des carnavals régionaux dans les grandes artères des villes visitées.

Une riche programmation est élaborée dans le cadre d’ateliers, de tables rondes et de représentations théâtrales qui ciblent le large public.

A Zaghouan, le festival a démarré mardi mardi 1er octobre avec des ateliers autour de la critique et l’analyse théâtrales ainsi que le théâtre pour enfants.

Il y a eu un carnaval du Centre international des Arts Contemporains de Kasserine intitulé “Les oiseaux du Chaâmbi” qui a été accompagné de l’ensemble “Les percussions des Tambours”.

Les jeunes amateurs du “Théâtre du Dialogue” du Centre des Arts dramatiques et Scéniques de Zaghouan ont donné une pièce autour du thème de la violence contre les femmes.

Cette nouvelle escale a aussi été aussi marquée par l’inauguration du Centre des Arts dramatiques et Scéniques de Zaghouan. Ce nouveau né créé le 6 septembre 2019 est logé dans un nouveau bâtiment au centre-ville.

Une pièce intitulée “Jabrane a dit…”, une production de la Société du Théâtre quotidien, a été présentée à la Maison de la Culture de la ville.

Réalisée d’après une dramaturgie et mise en scène de Mongi Ben Brahim, la pièce est une adaptation de l’œuvre du célèbre poète et écrivain libanais Gibrane Khalil Gibrane, “Al-Nabi (Le Prophète).

Auparavant, un hommage a été rendu à l’œuvre de Mongi Ben Brahim, qui a déclaré que la pièce adaptée de la célèbre œuvre de Gibrane cherche “à donner une autre dimension à cet écrivain de renommée internationale par le biais du théâtre”.

Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ce festival est organisé par les Centres des arts dramatiques et scéniques dans tout le pays et les délégations régionales pour les affaires culturelles, en partenariat avec divers acteurs dans le théâtre et la culture.

Une phase compétitive dédiée aux nouvelles productions réalisées entre 2018 et 2019 aura lieu à la Cité de la Culture à Tunis .