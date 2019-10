Karim Hagui (directeur sportif ESS) : “Pas de décision hâtive concernant le staff technique”

L’ex-joueur international tunisien Karim Hagui a été désigné directeur sportif de l’Etoile du Sahel, à la place de Imed Mhadhebi qui vient de démissionner après l’élimination du club en coupe arabe des clubs de football.

Présenté ce jeudi à la presse, Hagui a affirmé qu’il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de la confiance placée en lui.

Il a indiqué qu’il ne prendra aucune décision hâtive concernant le choix du nouvel entraineur qui remplacera Faouzi Benzarti, démissionnaire, estimant que le staff technique actuel composé de Rafik Mhamdi et Imed Ben Younes, a bien réagi face à Ashanti Kotoko du Ghana (3-0), en Ligue des champions, et face à la JS Kairouan en Ligue 1 (2-0).

“Il faut discuter avec les membres du staff technique et évaluer leur travail avant de prendre la décision de les garder ou de recruter un nouveau staff”, a-t-il ajouté.

Hagui a d’autre part assuré qu’il a accepté ce poste en tant que bénévole, en signe de reconnaissance pour le club de ses origines.

De son côté, Ridha Charfeddine a précisé que Hagui sera le premier responsable de l’équipe seniors et élite et aura pour mission de choisir le staff technique et les recrutements et de mettre en place le projet sportif du club. Le comité directeur lui apportera le soutien moral et matériel nécessaire pour atteindre les objectifs tracés, a-t-il ajouté.

Rappelons que ce poste vient d’ouvrir une nouvelle page dans la carrière sportive de Karim Hagui qui a raccroché les crampons en 2018 après une bonne expérience de joueur professionnel dans des clubs européens dont le Bayer Leverkusen, Hanovre 96 et FC Saint-Gall.