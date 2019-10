Tunisie : La garantie de la bonne marche des législatives au centre d’un entretien entre Ennaceur et Baffoun

Les préparatifs de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) pour les législatives prévues le 6 octobre prochain, ont été au centre de l’entretien qu’a eu, mercredi, au Palais de Carthage, le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur avec Nabil Baffoun, président de l’ISIE.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Ennaceur a souligné la nécessité de conjuguer les efforts afin de garantir une participation massive à cette échéance et mobiliser tous les moyens nécessaires à la réussite du processus électoral.

L’entretien a, également, permis de passer en revue l’avancement du processus de l’élection présidentielle anticipée à la lumière de l’annonce, aujourd’hui, des résultats définitifs du premier tour et du calendrier du 2e tour.

Ennaceur a, dans ce sens, appelé à la nécessité d’identifier les solutions pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, vu que l’un d’eux est incarcéré depuis le 23 août dernier pour des affaires en cours d’instruction.

Le président de la République a, par ailleurs, invité le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche à débattre, ce mercredi après-midi, des développements du processus électoral ainsi que des moyens garantissant un climat propice pour protéger le processus électoral contre les dangers qui le guettent et de préserver la crédibilité de l’opération électorale.

L’ISIE a décidé d’organiser le 2e tour du scrutin présidentiel anticipé le 13 octobre à l’intérieur du pays et les 11,12 et 13 octobre à l’étranger.

La campagne électorale pour le 2e tour démarre jeudi 3 octobre.

Deux candidats s’affronteront au 2e tour: Kais Said (indépendant) et Nabil Karoui (président du parti Au coeur de la Tunisie).