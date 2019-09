Tunisie : Youssef Chahed prend connaissance du complexe de la jeunesse érigé à la Manouba

Le chef du gouvernement ministre Youssef Chahed a pris connaissance lundi après-midi du projet de complexe de la jeunesse à la Manouba dont les travaux ont été été achevés, après la livraison provisoire le 24 septembre courant.

Cahed a déclaré à cette occasion que le projet revêt une grande importance dans une région à forte concentration de jeunes et ne manquera pas d’attirera plus de jeunes du reste des régions, avec un espace comprenant un batiment de séjour, une salle d’exposition, et sera doté plus tard d’une piscine et d’une salle couverte pour les sports qui viendront consolider ce complexe qui comprend une salle omnisports et un terrain de football, d’une valeur totale de 17 millions de dinars.

Lors de cette visite, le chef du gouvernement a ordonné aux autorités régionales de procéder dans le meilleurs délais à la connexion du complexe aux réseaux d’électricité et d’eau potable, afin d’être inauguré dans les prochains jours et consolider ainsi le tissu les institutions de jeunesse dans la région.

Le complexe de la jeunesse, dont les travaux de réalisation avaient débuté le 25 janvier 2018 et les bâtiments ont été construits pour un coût de 3,177 millions de dinars, a été édifié sur une superficie de 1920 mètres carrés.

Il comprend quatre salles d’activités, une salle multidisciplinaire, un réfectoire, une cuisine, ainsi qu’un bâtiment administratif et un dortoir d’une capacité de 50 lits, avec un aménagement extérieur et un transformateur électrique.