Législatives 2019 : Ghannouchi appelle les indépendants et les partis révolutionnaires à “faire pencher la balance en faveur d’Ennahdha”

Au cours d’un meeting dimanche à Médenine, le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi candidat aux législatives a appelé “les partisans et les militants du parti parmi ceux qui ont des griefs contre Ennahdha” à “se joindre à leur mouvement”. Il a également exhorté les indépendants et les partis révolutionnaires à “faire pencher la balance en faveur d’Ennahdha”, actuellement en ballotage avec Qalb Tounes (Au Coeur de la Tunisie) “unique concurrent d’Ennahdha”, estime-t-il.

Il a, à cette occasion, mis en garde contre “le risque de voir émerger une force parlementaire contre-révolutionnaire pouvant créer une situation de crise et de blocage pour le prétendant à Carthage, Kais Saied”.

“Il faut bien réfléchir avant de glisser son bulletin dans l’urne le 6 octobre prochain”, a-t-il insisté. L’objectif étant, précise-t-il, de permettre aux forces révolutionnaires de gagner et de former un groupe parlementaire acquis à la révolution et au parachèvement de l’édifice démocratique.

Ghannouchi a mis en garde aussi contre la dispersion des voix au vu du nombre important des listes indépendantes. Ce qui ne permet pas de construire une majorité parlementaire et conduit à l’organisation de nouvelles élections et à créer des remous, justifie-t-il. Cela exige des indépendants à assumer leurs responsabilités et à voter pour les candidats d’Ennahdha, en tant que parti ayant plus de chance de gagner, propose Ghannouchi.

Pour sa part, le mouvement Echaab a organisé un meeting à Médenine au cours duquel, Salem Labiadh tête de liste du parti a estimé que l’organisation par Ennahdha d’une manifestation parallèlement aux activités menées par sa liste, ne respecte pas le code d’éthique politique et la concurrence loyale.

Il a relevé que son parti avait soutenu la candidature de Safi Said au premier tour de l’élection présidentielle et soutient Kais Saied au second tour parce qu’il “répond aux aspirations des jeunes qui rêvent d’un Etat juste lui garantissant une vie digne”.