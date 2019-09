LCA : La qualification de l’Etoile du Sahel tributaire d’une remontada face au Asante Kotoko

L’Etoile sportive du Sahel accueillera, dimanche, au stade Mustapha Ben Jannet à Monastir, la formation d’Asante Kotoko du Ghana, à partir de 17h, pour le compte du 2e tour préliminaire retour de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Il s’agit pour l’Etoile de rectifier le tir après le faux pas et la défaite 0-2 au match aller et surtout de se qualifier pour la phase des poules à travers une belle “remontada” bien que la mission semble difficile.

Il est à signaler que cette rencontre coïncide avec une circonstance difficile vécue par les étoilés au plan administratif avec une série de démissions en son sein, le limogeage de l’entraineur Faouzi Benzarti et la convocation d’une assemblée générale ordinaire et une autre extraordinaire élective.

Tous ces faits auront, certes, un impact sur les conditions de préparation de l’équipe pour le match de demain.

L’ES Sahel a, également, souffert ces derniers temps des mauvais résultats qui lui ont valu entre-autres la perte de la coupe de Tunisie devant le CS Sfaxien, ou encore l’élimination dès les 1/8 de finale de l’édition précédente de la ligue des champions d’Afrique par l’Asante Kotoko, outre sa sortie précoce de la coupe arabe des clubs après s’être inclinée (1-2 à l’aller et 0-1 au retour) face à Al-Shabab de Jordanie.

Dimanche, l’Etoile jouera certainement l’attaque pour parvenir à scorer trois fois sans encaisser de but et se qualifier directement, ou à marquer deux buts sans encaisser et jouer les tirs au but.

Pour ce faire, le staff technique étoilé pourra faire appel aux joueurs suivants: Makrem Bdiri dans les cages, Rami Bedoui, Mortadha Ben Ouanes (Wajdi Kechrida), Zied Boughattas, Saddem Ben Aziza, Maher Hannachi, Hamza Lahmar, Malek Baayou, Firas Belarbi, Anis Salto, Karim Laaribi et Hazem Haj Hassan.