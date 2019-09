OPPO présente les nouvelles technologies Google CameraX

OPPO, parmi les leaders des marques smartphones, a récemment rejoint le dernier groupe de smartphones prenant en charge les solutions Google CameraX. Cette nouvelle bibliothèque de support au sein des bibliothèques JetPack Android est dédiée au développement des applications de caméra.

La conférence des développeurs de Google, organisée à Shanghai le 11 septembre 2019, a présenté pour la première fois les dernières technologies d’imagerie d’OPPO. Ces technologies étaient optimisées par les capacités de CameraX, via le téléphone Reno 10x Zoom.

Lors de l’événement, les deux sociétés ont dévoilé la liste complète des smartphones adoptant la nouvelle solution d’OPPO. Google CameraX est une solution Android qui permettra aux développeurs de profiter des expériences et des fonctionnalités d’imagerie à l’aide de l’application d’origine du smartphone.

Ces solutions seront prises en charge par une gamme de smartphones OPPO, notamment Reno 10x Zoom et le futur Reno 2. En intégrant les solutions CameraX dans les smartphones OPPO, les développeurs pourront utiliser les technologies de pointe et de création de vues OPPO.

En effet, les appareils prenant en charge les solutions CameraX, permettront à ces développeurs d’utiliser les capacités HDR les plus récentes et les fonctionnalités OPPO Beauty, afin d’améliorer l’expérience de leurs applications d’imagerie.

Ethan Choi, président d’OPPO Middle East & Africa, déclare : «Forts de notre engagement à fournir les meilleures expériences aux utilisateurs du monde entier grâce à nos produits innovants, OPPO est ravi de s’associer à Google CameraX pour permettre aux développeurs de créer une plateforme ouverte et d’explorer davantage de solutions. Nous sommes impatients de faire progresser le développement des applications les plus innovantes à l’ère de la connectivité intelligente. Nous espérons aussi contribuer à l’enrichissement de la vie de nos utilisateurs de smartphones dans le monde entier».

L’une des premières marques de smartphones à adopter les solutions CameraX dans ses téléphones, OPPO a mis toutes ses technologies d’imagerie innovantes à la disposition des développeurs du monde entier.

OPPO a mis à profit son expertise en programmation d’applications pour améliorer l’expérience des utilisateurs de ses téléphones. Lors du sommet des développeurs de Google en Chine en 2019, la société a passé en revue les nouvelles fonctionnalités du téléphone Reno 10x Zoom.

OPPO a invité les visiteurs à venir sur son stand et tester la différence entre les fonctionnalités des smartphones utilisant ou non les solutions CameraX via l’application CameraX Basic. Les tests ont montré une amélioration considérable de la qualité d’image lors de l’utilisation des nouvelles solutions, et les participants ont été en mesure de capturer des images de haute qualité grâce aux fonctionnalités d’imagerie avancées d’OPPO, telles que le mode Beauté et le HDR.

En tant que marque leader dans les technologies de l’image, OPPO a développé des innovations liées à la photographie sur smartphones et à d’autres domaines connexes. La société souhaite permettre aux développeurs de profiter de ses technologies pour créer des applications plus variées qui répondent aux besoins et aux aspirations des utilisateurs. Grace à ces technologies, ils vivront une expérience de photographie professionnelle plus facile avec des capacités élevées.