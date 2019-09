Ligue 1 (3e journée) : Résultats partiels et classement

Résultats avec buteurs et classement provisoire à l’issue des matches de la 3e journée de la Ligue 1 professionnelle de football disputés mardi:

Mardi

A El Menzah à huis clos:

CS Chebba 0

Club Africain 2 Ghazi Ayadi (51e-SP), Wissem Ben Yahia (85e)

A EL Alia:

CA Bizertin 2 Halim Darragi (63e-SP), Slim Jendouni (75e)

AS Soliman 1 Mohamed Ali Ben Hammouda (58e)

A Kairouan:

JS Kairouanaise 2 Yassine Salhi (42e), Godwin Obaje (57e)

CS Sfaxien 3 Mohamed Ali Moncer (11e), Firas Chawat (45e-SP et 88e)

A Tataouine:

US Tataouine 0

US Ben Guerdane 1 Omar Zekri (24e)

A Radès (18h00)

Espérance de Tunis

CS Hammam-Lif

Mercredi 25 septembre

A Monastir (18h00)

US Monastirienne

Stade Tunisien

NB: Le match entre l’ES Métlaoui et l’Etoile du Sahel sera désigné ultérieurement.

Classement: PTS J g n p bp bc diff

1- US Ben Guerdane 6 3 2 0 1 2 1 +1

– CS Sfaxien 6 3 2 0 1 5 4 +1

3- US Monastir 4 2 1 1 0 2 1 +1

– CA Bizertin 4 2 1 1 0 3 2 -1

– AS Soliman 4 3 1 1 1 4 4 0

6-Club Africain 3 3 3 0 0 6 0 +4

– Espérance ST 3 1 1 0 0 1 0 +1

– JS Kairouan 3 3 1 0 2 4 5 -1

9- ES Sahel 1 1 0 1 0 0 0 0

– CS Hammam-Lif 1 2 0 1 1 1 2 -1

– US Tataouine 1 3 0 1 2 1 3 -2

– CS Chebba 1 2 0 1 1 0 2 -2

– Stade Tunisien 1 2 0 1 1 0 3 -3

14- ES Metlaoui 0 2 0 0 2 0 2 -2

NB: La commission de discipline de la FIFA avait décidé début septembre de retirer 6 points au Club Africain pour non règlement des dus que le club algérien d’El Eulma réclame au comité directeur du CA suite au transfert d’Ibrahim Chenihi.