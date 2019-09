CS Sfaxien : Suspension de toutes les activités sportives au complexe du club

Le comité directeur du Club Sportif Sfaxien a décidé d’arrêter toutes les activités sportives au complexe du club jusqu’à nouvel ordre” après que plusieurs supporters aient envahi le complexe vendredi soir, annonce le club dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook.

“Suite aux incidents causés vendredi soir par plusieurs individus devant et à l’intérieur du complexe sportif et soucieux de préserver la sécurité des joueurs et des entraineurs, le comité directeur du CS Sfaxien a décidé de suspendre toutes les activités sportives du club jusqu’à nouvel ordre”, précise le communiqué, soulignant que ces actes “‘sont ‘irresponsables et peuvent nuire au club et à ses différentes sections et catégories”.

Plusieurs supporters ont envahi vendredi soir, le complexe sportif en protestation aux derniers résultats de leur équipe, notamment la récente défaite en 1/16e de finale aller de la coupe de la confédération africaine de footbal sur le terrain du club algérien Paradou (1-3).

Les supporters réclament la démission de l’ensemble du comité directeur qui avait résilié à l’amiable dimanche dernier, le contrat de l’entraineur le montenegrin Nebosja Jokovic engagé cet été, sans lui trouver encore un successeur.