Championnat de France (6e journée) : Première victoire de la saison pour Strasbourg

Après 3 matchs nuls et deux défaites dans ce début de saison, Strasbourg renoue enfin avec la victoire, en s’imposant 2 buts à 1 contre le FC Nantes, vendredi en ouverture de la 6e journée du championnat de France (ligue 1).

Les Strasbourgeois étaient pourtant mal partis, dès la 28ème minute, Kalifa Coulibaly ouvre le score pour Nantes et inscrit son troisème but de la saison. A la mi-temps, Dimitri Lénard entre en jeu et égalise à la 69ème minute. La fin de match va être serrée mais à la 88ème la défense nantaise commet l’irréparable. Ludovic Ajorque transforme le penalty et délivre tout un stade. La Meinau explose et voit enfin leur équipe gagner dans ce premier match de la 6ème journée

En attendant les autres rencontres du week-end, Strasbourg se hisse à la 13ème place, Nantes rate l’occasion de passer en tête et stagne au 4ème rang.

France: Résultats de la 6e journée.

vendredi

Strasbourg – Nantes 2 – 1

Buts

Strasbourg: Liénard (66), Ajorque (89 s.p.)

Nantes: Coulibaly (28)

samedi (en GMT)

(15h30) Marseille – Montpellier

(18h00) Metz – Amiens

Bordeaux – Brest

Nice – Dijon

Nîmes – Toulouse

Reims – Monaco

dimanche

(13h00) Rennes – Lille

(15h00) Angers – Saint-Etienne

(19h00) Lyon – Paris SG.