Présidentielle 2019 : L’équipe de 9alb Tounes exprime sa gratitude envers ses électeurs

A la suite de l’annonce par l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) des résultats officiels préliminaires du premier tour des élections présidentielles anticipées, et de l’élection de Nabil Karoui au second tour, le parti « 9alb Tounes » et l’équipe de campagne de Nabil Karoui adressent leurs félicitations au peuple tunisien pour la

réussite de ce scrutin et pour son attachement au processus démocratique ainsi que leurs vifs remerciements à tous les électeurs qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir de citoyens.

Ils expriment également, leur sentiment de considération à l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) qui a su organiser et mener à bien cette opération électorale, de manière indépendante et transparente, en dépit des fortes pressions qui lui ont été imposées.

Leurs félicitations s’adressent aussi, à l’armée Nationale et aux forces de l’ordre qui ont assuré la protection et le bon déroulement de l’opération électorale.

Ils expriment, enfin, leurs congratulations à l’adversaire de M. Nabil Karoui au second tour, M. Kais Saïed, dans cette échéance électorale.

Le parti « 9alb Tounes » et l’équipe de campagne de Nabil Karoui formulent l’espoir que ce second tour se déroule de manière démocratique et qu’il permette aux deux candidats de mener leur campagne électorale dans un cadre d’équité et d’égalité des chances, de sorte que les Tunisiennes et les Tunisiens puissent choisir leur futur président en toute liberté et connaissance de cause.