Tunisie : L’ISIE ne subit aucune pression (Baffoun )

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) dispose de tous les moyens nécessaires pour garantir son indépendance et ne subit aucune pression “, a assuré, lundi, Nabil Baffoun, président de l’Instance.

” Les infractions constatées pendant la campagne électorale, le jour du silence et du scrutin ne pourraient pas influencer les résultats “, a-t-il dit, lors d’une conférence de presse au Palais des Congrès à Tunis.

En réponse aux interrogations des journalistes, Baffoun a rappelé que le taux général de participation à l’élection présidentielle anticipée atteint 45.02% à l’intérieur du pays et 19.7% à l’étranger.

Il a fait observer que Nabil Karoui, candidat au second tour de la présidentielle avec 15.6% des suffrages, a pleinement le droit de s’exprimer et de s’adresser à ses partisans, assurant que l’ISIE va renouveler sa demande à la justice pour attribuer ce doit au candidat cité.

Nabil Karoui, président du parti “Au Cœur de la Tunisie” est placé en détention préventive depuis le 23 août 2019 pour suspicions de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, suite à une plainte déposée contre lui par l’organisation I Watch.

D’après, Anis Jarboui, membre de l’instance électorale, le conseil de l’ISIE s’est réuni, peu avant, la proclamation des résultats et examiné toutes les violations enregistrés et leur impact sur les résultats du scrutin.

En ce qui concerne la date du second tour de la présidentielle, Baffoun a fait savoir que les 18 et 19 septembre courant sont les derniers délais de recours contre les résultats alors que Nabil Aziz, membre de l’Isie, laisse entendre que le deuxième tour de la présidentielle pourrait avoir lieu dans quinze jours en l’absence de recours.

Plus tôt dans la journée, l’Iise avait annoncé que les deux candidats Kais Saïd et Nabil Karoui sont arrivés premiers au scrutin présidentiel anticipé et s’opposeront au second tour dont la date n’est pas encore connue.