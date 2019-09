Présidentielle 2019 : démarrage du vote dans des conditions normales à Ben Arous

Les 583 bureaux de vote répartis sur 153 centres de vote dans la circonscription électorale du gouvernorat de Ben Arous ont ouvert, dimanche, à 8 heures pour le démarrage de l’opération de vote à l’élection présidentielle 2019 anticipée.

L’opération de vote se déroule en présence d’un grand nombre d’observateurs locaux et internationaux ainsi que nombre d’unités sécuritaires et militaires, a constaté le correspondant de l’agence TAP.

Le directeur de l’IRIE à Ben Arous Kilani Helal a déclaré, à TAP, que tous les préparatifs sont sont bien déroulés et que les bureaux de vote ont reçu tout le nécessaire pour assurer les opérations de vote.

L’arrivée des électeurs s’est petit à petit intensifiée d’un centre à l’autre et selon certains présidents des centres et bureaux de vote ainsi que des observateursn, toutes les procédures réglementaires et logistiques stipulées dans le code électoral ont été respectée s’agissant de la répartition des agents et la mise à la disposition des bureaux des moyens nécessaires à l’opéation de vente, en plus de la facilitation de la tâche pour les observateurs.

Toutefois, quelques difficultés relatives à l’introduction de certains noms dans le registre de chaque bureau et leur non conformité avec les messages adressés ont été relevées, ce qui a nécessité une vérification et leur envoi aux bureaux concernés où ils sont inscrits.

Concernant l’ouverture des boîtes de scrutin avant terme dans l’un des centres de vote à Mornag, cela constitue, selon le directeur de l’IRIE, une faute humaine commise par le président du centre qui a enlevé les scellés et ouvert les urnes à la réception des moyens nécessaires à l’opération de vote. Il a ainsi immédiatement été procédé à la réorganisation desdits moyens qui ont été réexpédiés vers le centre avec une sécurité assurée par les unités de l’armée nationale, sachant que les moyens électoraux de base n’ont pas été touchés, un constat fait sur le lieu par deux huissiers notaires qui ont rédigé un procès-verbal à ce sujet.