CHAN-2020 – Tunisie : 25 joueurs se prépapent pour le match face à la Libye

La sélection nationale des joueurs locaux de football effectuera à partir du lundi, un stage de préparation en prévision de son match face à la Libye, prévu le 21 septembre courant au stade olympique de Radès (19h15), comptant pour les éliminatoires aller du championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020).

L’entraineur national Mondher Kebaier a convoqué 25 joueurs pour prendre part à ce stage. Il s’agit de :

Moez Ben Cherifia (Esparance de Tunis), Aymen Dahmène (CS Sfaxien), Atef Dekhili (C.Africain), Ghaith Yeferni et Ghazi Abderrazek (US Ben Guerdane), Hani Amamou (CS Sfaxien), Malek Baayou (Etoile du Sahel), Anis Badri (Espérance de Tunis), Saddem Ben Aizi (Etoile du Sahel), Fédi Ben Choug (Espérance de Tunis), Mortadha Ben Ouannes, Firas Belarbi et Zied Boughattas (Etoile du Sahel), Firas Chaouat (CS Sfaxien), Chamseddine Dhaouadi (Espérance de Tunis), Houssem Habbassi (CA Bizertin), Hamza Jelassi (CS Sfaxien), Elyes Jelassi (US Monastir), Wajdi Kechrida (Etoile du Sahel), Ahmed Khalil (C.Africain), Taha Yassine Khenissi (Espérance de Tunis), Hamza Mathlouthi, Alaa Marzouko et Mohamed Ali Moncer (CS Sfaxien), Wajdi Sahli (C.Africain).