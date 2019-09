Présidentielle 2019 : Omar Mansour s’engage de revoir le système constitutionnel actuel

Le candidat indépendant à l’élection présidentielle anticipée, Omar Mansour a exprimé sa volonté d’imposer la primauté de la loi et de garantir la sécurité et la justice dans tout le pays, en révisant le régime constitutionnel actuel qui réduit les prérogatives du Président de la République.

Il s’agit également de consacrer la culture du travail et la discipline, ce qui permettra à la Tunisie de réaliser la transition qualitative souhaitée.

il a ajouté, lors d’un meeting tenu vendredi, au parc de Bir Belhssan à l’Ariana dans le cadre de sa campagne électorale, que la Tunisie a besoin des efforts de tous ses enfants pour réaliser un développement global et retrouver sa position en tant que oasis de sécurité et paix.

Mansour, a appelé les électeurs à aller aux urnes pour choisir le meilleur pour l’avenir de leurs enfants, le plus compétent, celui qui est capable de préserver leur dignité et la dignité des générations futures.

Mansour a passé en revue ses engagements en tant que candidat à l’élection présidentielle, dont la consolidation de la spécificité tunisienne dans les différents domaines, l’amélioration du pouvoir d’achat des Tunisiens, la lutte contre le monopole et la contrebande, et la diffusion de la culture du travail et de la discipline.

Il a, également, promis d’accorder la priorité aux jeunes et aux personnes âgées, en misant sur la connaissance, la culture et le savoir, le respect dans les relations internationales et en garantissant les attributs de la souveraineté nationale et de la primauté de la loi.