Présidentielle 2019 : Le TA publie les horaires de dépôt des recours

Le dépôt des recours relatifs aux résultats préliminaires de l’élection présidentielle anticipée se fait auprès des chambres d’appel du Tribunal administratif, sis à Montplaisir.

Le Tribunal administratif précise, dans un communiqué publié vendredi, que les recours recours seront acceptés tous les jours de la semaine aux horaires suivants :

– Les lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

– Le vendredi : de 08h00 à 13h00 et de 14h30 à 17h30

– Les samedi et dimanche : de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le scrutin présidentiel se déroule dimanche 15 septembre en Tunisie. Pour les Tunisiens résidant à l’étranger, le vote a débuté ce vendredi et se poursuivra jusqu’au 15 septembre.