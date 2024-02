Tunisie : Le Parti Travail et Réalisation tient son premier congrès ce week-end

Le Parti Travail et Réalisation tient, les 24 et 25 février, son premier congrès qui sera couronné par l’élection des structures principales du parti, notamment le secrétaire général, le conseil national et une partie du bureau politique.

Dans une déclaration publiée mercredi, le parti a indiqué qu’il tiendra son congrès sous le slogan “persistance et construction”, en présence de représentants des bases du parti, d’adhérents ainsi que de présidents et secrétaires généraux de partis politiques et d’organisations nationales, de représentants de la société civile et des figures nationales qui assisteront à la réunion d’ouverture.

Cinq motions seront examinées pendant le congrès. La motion politique qui est axée sur la vision du parti des enjeux de l’étape et sa conception de ses prochaines échéances.

La motion économique et sociale s’articule autour de ce que le parti qualifie d’un “projet de sauvetage et de reconstruction dans l’optique de réaliser la justice sociale et mettre en place un modèle de développement visant à atteindre le développement durable et s’ouvrir sur les marchés internationaux”.

Quant à la motion culturelle, éducative et de jeunesse, elle sera focalisée sur l’élaboration d’une approche globale des politiques publiques, notamment dans les domaines de l’éducation, la culture, la santé et le transport dans la perspective d’améliorer les services publics et d’impliquer les jeunes dans la vie publique.

La motion interne, quant à elle, concerne le statut du parti, sa structure organisationnelle et ses principes fondamentaux.

La création du Parti Travail et Réalisation a été annoncée le 28 juin 2022. Il se veut un parti “nationaliste, conservateur, socio-démocratique” ayant pour secrétaire général l’ancien dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdellatif Mekki.