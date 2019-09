Bizerte-Elections : Fiche technique

– Situation géographique du gouvernorat de Bizerte : extrême nord du pays, à 70 km de Tunis, ouverture sur la mer Méditerranée

-Régions limitrophes : l’Ariana et la Manouba (grand-Tunis) au sud-est, Béja au sud-ouest, Mer Méditerranée au nord

– Superficie : 3750 Km²

Littoral méditerranéen à l’est et au nord : 200 km de long

-Nombre d’habitants : 587 mille 467 habitants (statistiques 2018), 164,8h/km2 en moyenne

-Nombre de délégations : 14 (Bizerte-nord, Bizerte-sud, El Alia, Ghar El Melh, Ghezala, Joumine, Mateur, Menzel Bourguiba, Menzel Jemil, Ras Jebel, Sejnane, Tinja, Utique, Zarzouna)

-Nombre de municipalités : 17

-Activités économiques : agriculture (cultures maraîchères, arbres fruitiers, grandes cultures), élevage (bovin, ovin, apiculture), industrie (10 zones industrielles, 250 entreprises dont la sidérurgie “El Fouledh” à Menzel Bourguiba, la cimenterie et la raffinerie de pétrole à Bizerte, la technopole agroalimentaire à Menzel Abderrahmane, le pôle de compétitivité de Bizerte), tourisme (20 hôtels), ports (commerce, pêche, plaisance)

Données concernant les élections de 2019

-Nombre d’électeurs : 324 mille 383 électeurs

-Nombre de bureaux de vote : 647 bureaux

-Nombre de sièges aux élections législatives du 6 octobre 2019 : 9 sièges

-Nombre de listes candidates : 42 listes (20 partisanes, 14 indépendantes et 8 de coalition).