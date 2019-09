Présidentielle 2019 : Safi Saïd promet de rendre la Tunisie aux Tunisiens

Le candidat à l’élection présidentielle anticipée de 2019, Safi Saïd s’est engagé à rendre la Tunisie aux Tunisiens, lors de sa visite, jeudi à Sidi Bouzid dans le cadre de sa campagne électorale.

Il a promis, une fois élu, d’œuvrer pour préserver la souveraineté de la Tunisie, récupérer ses richesses, consolider son infrastructure et nouer de fortes relations diplomatiques pour aller de l’avant et rejoindre les pays développés.

Il a également assuré de chercher des solutions efficientes aux problèmes liés au chômage, à la jeunesse à la migration.

Saïd a rappelé que le pays fait face à de nombreuses lacunes en matière d’infrastructure routière et ferroviaire, la situation des barrages et des terres agricoles, les ressources en eau et énergie, le manque des marchés étrangers et la mise à niveau du secteur bancaire.

Il a souligné la nécessité “d’une révolution démocratique” qui passe par les urnes, afin d’instaurer une justice sociale dans les différents secteurs et qui coupe avec la corruption qui a touché tous les domaines.’

Le candidat a exposé, à cette occasion, les grands axes de son programme électoral et qui portent notamment sur la consécration d’une nouvelle vision du système de sécurité nationale, à travers la création d’une armée forte, la modernisation de l’administration, le renforcement du rôle de l’institution présidentielle, le développement du système éducatif, la protection des richesses et l’élimination du terrorisme.

Il s’agit également de la réalisation de grands projets, la création de zones franches, le renforcement des droits des catégories vulnérables et l’accélération de la mise en place de la Cour constitutionnelle.