Gabès-Elections : Fiche technique

Le gouvernorat de Gabès a été créé en 1956.

– Situation géographique : Sud-est, bordé par les gouvernorats de Sfax et Gafsa au nord, le Golfe de Gabès à l’est, le gouvernorat de Kébili à l’ouest et le gouvernorat de Médenine au sud.

– Superficie : 7166 Km²

-Climat : semi-aride

-Nombre d’habitants : 374300 habitants (statistiques 2014).

-Nombre de délégations : 11 (Gabès-ville, Gabès-ouest, Gabès-sud, Ghannouch, Metouia, Menzel Habib, Hamma, Matmata, Nouvelle Matmata, Mareth et Dkhilet Toujane)

-Nombre de municipalités : 16 (Gabès, Chenini, Bouchama, Teblbou, Metouia, Oudhref, Menzel Habib, Hamma, Habib Thamer Bouatouch, Matmata, Nouvelle Matmata, Dkhilet Toujane, Mareth, Zarat, Ketana, Ghannouch).

-Nombre d’Imadas : 73.

-Activité économique : agriculture, industrie, tourisme et services.

-Nombre d’électeurs inscrits : 230476

-Nombre de centres de vote : 165

-Nombre de bureaux de vote : 466

-Nombre de listes candidates : 32 listes (18 partisanes, 8 indépendantes et 6 de coalition).