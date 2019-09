Tunisie : Lancement de la coalition “partenaires pour l’intégrité des élections” (I Watch)

Le président de l’organisation “I Watch” Achref Aouadi a annoncé, mercredi, à Tunis le lancement de la coalition “partenaires pour l’intégrité des élections” ayant pour objectif d’observer les élections législatives et présidentielles et regroupant 28 organisations réparties sur l’ensemble du territoire.

Lors d’une conférence de presse ce mercredi consacrée à la présentation du programme d’I Watch pour l’observation de la campagne électorale, Aouadi a relevé que les associations et organisations concernées auront pour mission de suivre et de vérifier les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et de contrôler le financement de la campagne. Au moins 1500 personnes ont été chargées de l’observation de l’élection présidentielle, a-t-il indiqué. Un chiffre qui est appelé à augmenter durant les législatives et le deuxième tour de la présidentielle, assure-t-il.

Le travail des observateurs, selon le président d’I Watch, consiste à suivre le bon déroulement de l’opération électorale, l’organisation de travail de l’ISIE et sa conformité avec la loi ainsi que la neutralité des membres de l’instance électorale. L’opération d’observation vise également à garantir le droit des électeurs et à empêcher toute tentative de les influencer, à réprimer la fraude et à respecter le silence électoral.

Parmi les organisations et associations faisant partie de la coalition “Partenaires pour l’intégrité des élections” on cite notamment “La voix de la jeunesse” (Béja), “Droit et citoyenneté” (Tataouine), “Irada” (Volonté) et l’Association nationale de justice sociale et de développement culturel (Tozeur), l’Association tunisienne de protection de la nature et de l’environnement (Zaghouan) et Vision pour l’avenir (Sousse).